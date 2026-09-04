4 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları 4 Eylül 2026 Cuma günü hareketli seyrini sürdürüyor. Gram altın 6 bin 900 TL'nin üzerinde işlem görürken, ons altındaki gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketlilik yatırımcıların odağında bulunuyor. Özellikle ABD'den gelecek istihdam verileri öncesinde altının yönü merak edilirken, güncel alış ve satış fiyatları da araştırılıyor. İşte 4 Eylül Cuma günü altın fiyatlarında son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 4 Eylül 2026 Cuma günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın yeni işlem gününde yukarı yönlü hareket ederken güncel alış ve satış rakamları da merak ediliyor. Saat 11.04.09 itibarıyla spot gram altın 6.981,18 TL alış, 6.982,02 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altındaki günlük değişim ise yüzde 0,49 seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da 4 Eylül 2026 Cuma günü yakından takip ediliyor. Fiziki altın alım satımı yapan vatandaşlar güncel çeyrek altın fiyatlarını araştırırken, son verilere göre çeyrek altın 11.231,00 TL alış ve 11.372,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim ise yüzde 0,00 olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons fiyatı da 4 Eylül 2026 Cuma günü hareketli bir görünüm sergiliyor. Güncel verilere göre ons altın 4.482,68 dolar alış, 4.483,20 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,22 olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

4 Eylül 2026 Cuma günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Saat 11.04.09 itibarıyla gram altın 6.982,02 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.372,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.483,20 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel değişimler yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor.