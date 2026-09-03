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4 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?

4 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?
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4 Eylül İstanbul hava durumu son dakika! MGM tarafından 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu son dakika tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 4 Eylül İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 4 EYLÜL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 günlük tahminlerine göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu ve güneşli hava koşulları etkili olacak. 4 Eylül Cuma günü sıcaklıklar 22-29 derece arasında seyrederken, 5 Eylül Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. 6 Eylül Pazar günü de 20-31 derece bandında geçecek kentte, 7 Eylül Pazartesi 22-29, 8 Eylül Salı ise 20-26 derece ile haftanın en serin günü olacak. Nem oranı yüzde 40 ile 89 arasında değişirken, rüzgarın kuzeydoğu yönlü ve saatte 10 ila 28 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Saatlik tahminlere bakıldığında ise Perşembe akşamı saat 21.00-24.00 aralığında 23 derece olan sıcaklığın, Cuma sabahı 03.00-06.00 saatlerinde 22 dereceye kadar gerilediği görülüyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık artış gösteriyor; 09.00-12.00 aralığında 28, 12.00-15.00 aralığında ise günün en yüksek değeri olan 29 dereceye ulaşıyor. Hissedilen sıcaklığın bu saatlerde 30 dereceye kadar çıkacağı hesaplanırken, öğleden sonra 15.00-18.00 aralığında rüzgar hızının saatte 43 kilometreye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar tekrar düşüşe geçerek 21.00-24.00 aralığında 22 dereceye kadar iniyor.

4 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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