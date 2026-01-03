4-5 Ocak 2026 İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 4-5 OCAK

MGM verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava genel olarak ılıman ve zaman zaman rüzgârlı geçecek. Pazar günü sıcaklık 12–16 °C aralığında seyrederken rüzgârın kuvvetli olması dikkat çekiyor. Pazartesi ve salı günleri parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor; sıcaklıklar gece 9–11 °C, gündüz ise 14–15 °C civarında olacak. Çarşamba günü de bulutlu hava etkisini sürdürürken sıcaklık 10–15 °C aralığında kalacak. Perşembe günü ise yer yer yağış görülmesi bekleniyor, sıcaklıklar yeniden 11–16 °C seviyelerinde olacak. Nem oranı genel olarak yüksek, rüzgâr ise özellikle hafta başında zaman zaman etkili.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

3-4 OCAK İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Saatlik tahmine bakıldığında, cumartesi akşam saatlerinden itibaren yağış görülürken sıcaklık 12 °C civarında olacak. Gece ve pazar günü boyunca rüzgâr ön planda; sabah saatlerinden öğleye kadar rüzgârın ortalama hızı 30–37 km/sa, hamleleri ise yer yer 60–70 km/sa'ye ulaşabiliyor. Pazar öğle saatlerinde sıcaklık 16 °C ile günün en yüksek değerine çıkarken akşam saatlerine doğru yeniden 12–14 °C seviyelerine düşüyor. Gün boyunca hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklığa yakın, nem oranı ise %68–75 bandında seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: