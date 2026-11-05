3600 ek gösterge SON DURUM! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 1. dereceye 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

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Birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yeniden gündeme geldi. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında konuyu gündeme taşıyan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlemenin daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesini ve kanun değişikliğinin Meclis'e sunulmasını istedi. TBMM'de bulunan kanun teklifinin henüz yasalaşmaması nedeniyle memurlar, 3600 ek göstergenin Meclis'ten geçip geçmediğini ve uygulamanın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 1. dereceye 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hayır. Birinci dereceye ulaşan yükseköğrenim mezunu kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini amaçlayan düzenleme henüz yasalaşmadı.

TBMM kayıtlarında yer alan 2/3874 esas numaralı kanun teklifi, 23 Eylül 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını öngören teklif, 1 Ekim 2026 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

TBMM'nin kanun teklifi kayıtlarında düzenlemenin son durumu "Komisyonda" olarak yer alıyor. Teklifin komisyon ve Genel Kurul aşamaları tamamlanmadığı için 1. dereceye 3600 ek gösterge düzenlemesi henüz yürürlüğe girmedi.

1. DERECEYE 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Birinci dereceye ulaşan memurlara 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi henüz açıklanmadı. Kanun teklifinin TBMM'de yasalaşması ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulama takvimi netleşecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlemenin daha fazla bekletilmemesi gerektiğini belirterek kanun değişikliğinin zaman kaybedilmeden Meclis'e getirilmesini istedi. Ancak sendikanın talebi, düzenlemenin belirli bir tarihte yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor.

Bu nedenle 3600 ek göstergenin 2026 yılı sonunda veya 2027 yılının ocak ayında verileceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

TBMM'de bulunan 2/3874 esas numaralı kanun teklifinde, yükseköğrenim görmüş ve 1. dereceye ulaşmış kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

Teklifte ayrıca aynı hizmet sınıfında bulunan farklı öğrenim düzeyi ve derecelerdeki kamu görevlilerinin ek göstergelerinin de artırılması öngörülüyor.

Düzenlemenin kapsamı ve hangi unvanlara nasıl uygulanacağı, yasama sürecinin tamamlanmasının ardından kabul edilecek kanun metniyle kesinleşecek.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, birinci dereceye 3600 ek gösterge düzenlemesinden yaklaşık 470 bin kişinin etkilenmesinin beklendiğini açıkladı.

Yalçın, yükseköğrenim görmüş ve birinci dereceye ulaşmış memurların mevcut sistem nedeniyle gelir kaybı yaşadığını belirterek düzenlemenin gecikmeden hayata geçirilmesini talep etti.

ALİ YALÇIN'DAN 1. DERECEYE 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, birinci dereceye 3600 ek gösterge düzenlemesinin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

Düzenlemenin hemen hayata geçirilmesini isteyen Yalçın, büyük bir paket beklenmesine veya sürecin uzatılmasına gerek olmadığını ifade etti. Yalçın, yaklaşık 470 bin kişinin düzenlemeden etkileneceğini belirterek kanun değişikliğinin zaman kaybedilmeden sonuçlandırılması ve Meclis'e getirilmesi çağrısında bulundu.

Yalçın ayrıca Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında sorunların gündeme alınmasının yeterli olmadığını, görüşmelerin somut kararlara ve tamamlanmış çalışmalara dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA HANGİ TALEPLER GÜNDEME GELDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu personel sistemine ilişkin düzenleme ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda memur ve memur emeklilerinin mali ve özlük haklarına yönelik talepler de gündeme taşındı. Görüşmelerde öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

dereceye 3600 ek gösterge verilmesi

Memur ve emeklilere ek zam ve refah payı sağlanması

İlave ek ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması

Vergi dilimlerinde düzenleme yapılması

Kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi

Yardımcı Hizmetler Sınıfının Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ DAHA ÖNCE ÇIKTI MI?

3600 ek göstergeye ilişkin daha önce yapılan düzenleme, 7417 sayılı Kanun ile kabul edildi ve 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle çeşitli kamu görevlilerinin ek göstergelerinde değişiklik yapıldı.

Birinci dereceye ulaşan yükseköğrenim mezunu tüm kamu görevlilerini kapsaması istenen yeni düzenleme ise önceki uygulamanın kapsamının genişletilmesine yönelik ayrı bir süreç olarak değerlendiriliyor. Yeni teklifin yasalaşması halinde kapsamda yer alan kamu görevlilerinin ek göstergelerinde değişiklik yapılması öngörülüyor.