31 Aralık yarım gün tatil olacak mı? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

Yılın son haftasına girilirken, 31 Aralık'ın mesai ve tatil durumu gündemin dikkat çeken konuları arasında yer alıyor. Çalışanlar ve öğrenciler, "31 Aralık yarım gün mü olacak?" sorusunun yanıtını merak ederken, bu tarihin haftanın hangi gününe denk geldiği de araştırılıyor. Yılın son günü, hem yılbaşı hazırlıkları hem de tatil planları açısından merak edilen bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

31 ARALIK YARIM GÜN TATİL Mİ?

31 Aralık, yılın son günü olarak birçok çalışan için merak edilen bir tarih. Bu günün yarım gün tatil olup olmadığı, çalışılan kuruma ve sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Resmî tatil kapsamında olmasa da özel sektörde bazı iş yerleri, yılın son günü olarak öğleden sonra izin verebiliyor. Devlet dairelerinde ise 31 Aralık genellikle normal mesai ile devam ediyor.

1 OCAK TATİL Mİ?

1 Ocak, Yeni Yıl olarak resmî tatil kapsamında yer alıyor. Türkiye'de hem kamu hem de özel sektörde çalışanlar bu günü resmi tatil olarak değerlendirebiliyor ve iş yerleri kapalı oluyor. Okullar ve resmi kurumlar da 1 Ocak'ta kapalı.

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasına gelen bu tarih, yılın kapanış günü olarak pek çok kişi tarafından özel etkinliklerle değerlendiriliyor.

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak 2026, Perşembe gününe denk geliyor. Yılın ilk günü olması sebebiyle, resmi tatil kapsamında vatandaşlar yeni yıla dinlenmiş ve hazırlıklı bir şekilde başlayabiliyor.