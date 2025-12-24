Haberler

31 Aralık yarım gün tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

31 Aralık yarım gün tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılın son gününe sayılı saatler kala, 31 Aralık tatil mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu tarih hangi güne denk geliyor ve yılın kapanışında hangi sürpriz gelişmeler yaşanabilir, merak konusu. Planlarını şimdiden yapmak isteyenler, gözlerini takvimdeki bu önemli güne çevirmiş durumda. Peki, 31 Aralık yarım gün tatil mi? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

Yılın son gününe yaklaşılırken, çalışanlar ve öğrenciler arasında 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 31 Aralık bu yıl hangi güne denk geliyor ve yılın kapanışıyla birlikte gündemde neler yaşanabilir? Detaylar, yıl sonu planlarını şekillendirecek gelişmeler merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

31 ARALIK YARIM GÜN TATİL Mİ?

31 Aralık, yılın son günü olarak birçok kurum ve kuruluşta yarım gün mesai uygulamasına tabi olabiliyor. Resmî olarak tüm çalışanlara zorunlu bir tatil değil; ancak özel sektörde ve bazı kamu kurumlarında çalışanlar, öğle saatlerinden itibaren tatil moduna geçebiliyor. Bu nedenle yıl sonu hazırlıkları ve mesai uygulamaları kurumdan kuruma değişebiliyor.

31 Aralık yarım gün tatil mi? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 31 Aralık, Çarşamba gününe denk geliyor. Yılın ortasında ve sonunda planlama yapacak olan vatandaşlar, bu bilgiyi günlük programlarını şekillendirirken dikkate alabilir.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, yeni yılın ilk günü olarak Türkiye'de resmî tatil kapsamında yer alıyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarının büyük bölümü için izin günü olarak kabul ediliyor. Tatil kapsamında okul ve resmi kurumların kapalı olması bekleniyor.

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı itibarıyla 1 Ocak, Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ile birlikte hafta sonu planlarını yapacak kişiler, bu tarihi dikkate alarak programlarını organize edebilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani