31 Aralık yarım gün tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Yılın son gününe yaklaşılırken, çalışanlar ve öğrenciler arasında 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 31 Aralık bu yıl hangi güne denk geliyor ve yılın kapanışıyla birlikte gündemde neler yaşanabilir? Detaylar, yıl sonu planlarını şekillendirecek gelişmeler merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

31 ARALIK YARIM GÜN TATİL Mİ?

31 Aralık, yılın son günü olarak birçok kurum ve kuruluşta yarım gün mesai uygulamasına tabi olabiliyor. Resmî olarak tüm çalışanlara zorunlu bir tatil değil; ancak özel sektörde ve bazı kamu kurumlarında çalışanlar, öğle saatlerinden itibaren tatil moduna geçebiliyor. Bu nedenle yıl sonu hazırlıkları ve mesai uygulamaları kurumdan kuruma değişebiliyor.

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 31 Aralık, Çarşamba gününe denk geliyor. Yılın ortasında ve sonunda planlama yapacak olan vatandaşlar, bu bilgiyi günlük programlarını şekillendirirken dikkate alabilir.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, yeni yılın ilk günü olarak Türkiye'de resmî tatil kapsamında yer alıyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarının büyük bölümü için izin günü olarak kabul ediliyor. Tatil kapsamında okul ve resmi kurumların kapalı olması bekleniyor.

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı itibarıyla 1 Ocak, Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ile birlikte hafta sonu planlarını yapacak kişiler, bu tarihi dikkate alarak programlarını organize edebilir.