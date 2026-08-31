31 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, güncel rakamları ve piyasadaki hareketliliğin yönünü yakından takip ediyor. İşte 31 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altındaki hareketlilik dikkat çekerken, güncel alış ve satış fiyatları da merak ediliyor. Son verilere göre spot gram altın 6.888,73 TL alış, 6.889,63 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde -0,30 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatında da 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altının güncel alış ve satış fiyatları araştırılırken, son verilere göre çeyrek altın 11.094,00 TL alış, 11.205,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde -3,69 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yeni haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 31 Ağustos 2026 Pazartesi güncel verilere göre ons altın 4.436,29 dolar alış, 4.436,85 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde -0,39 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların radarında bulunuyor. Saat 11.19.14 itibarıyla gram altın 6.889,63 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 11.205,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.436,85 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.