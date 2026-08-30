31 Ağustos 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 31 AĞUSTOS

İstanbul’da 31 Ağustos Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 21, en yüksek sıcaklığının ise 29 derece olması öngörülüyor. Nem oranı yüzde 55 ile 87 arasında değişirken rüzgârın saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Saatlik tahmine göre gece sıcaklıkları 21-23 derece civarında seyredecek; sabah saatlerinden itibaren sıcaklık yükselerek öğle saatlerinde 29 dereceye ulaşacak ve hissedilen sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Öğleden sonra ise sıcaklığın kademeli olarak 27, 25 ve gece saatlerinde 23 dereceye gerilemesi tahmin ediliyor. Gün içinde rüzgârın zaman zaman kuvvetlenerek maksimum 41 km/sa hıza ulaşabileceği görülüyor.

Beş günlük tahmine göre İstanbul’da 31 Ağustos-3 Eylül arasında genel olarak parçalı bulutlu hava hakim olacak. 1 Eylül Salı günü sıcaklığın 21-31, 2 Eylül Çarşamba günü 20-30, 3 Eylül Perşembe günü ise 21-29 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken sıcaklığın yine 21-29 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor. Nem oranının dönem boyunca özellikle gece ve sabah saatlerinde yüksek seyretmesi, rüzgâr hızının ise günlük ortalamalarda 17-22 km/sa arasında değişmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

29 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: