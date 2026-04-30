30 Nisan Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Nisan Resmi Gazete yayımlandı!

30 Nisan Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Nisan 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Nisan 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 22 nci Maddesi ve 89 uncu Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci Maddesi ve 10 uncu Maddesinde Yer Alan Bazı Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11257)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu Maddesinde Yer Alan Devlet Payının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11258)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11259)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11260)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/122, 123, 124, 125)

YÖNETMELİK

–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

İLKE KARARLARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2024/229, K: 2026/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/234, K: 2026/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2024/131, K: 2026/41 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2023/97960 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2025 Tarihli ve 2022/74582 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2026 Tarihli ve 2022/11335 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/2/2026 Tarihli ve 2022/2450 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2026 Tarihli ve 2022/95525 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

