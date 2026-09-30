30 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatlarında 30 Eylül Çarşamba günü yaşanan hareketlilik yakından izleniyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken ons gümüşteki değişimler de piyasaların seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Güncel fiyat hareketlerini takip eden yatırımcılar, gümüşün değer kazanıp kazanmadığını ve önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyebileceğini araştırıyor. İşte 30 Eylül 2026 Çarşamba günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 30 Eylül 2026 Çarşamba günü sınırlı düşüş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel alış fiyatı 96,5881 TL, satış fiyatı ise 96,6826 TL seviyesinde bulunuyor. Değerli metalin gram fiyatındaki son değişim piyasaların gündeminde yer alıyor.

30 Eylül 2026 saat 11:18:08 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,18 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 0,17 TL geriledi. Gram gümüş 96 TL seviyesindeki seyrini sürdürürken, yatırımcılar fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 30 Eylül 2026 Çarşamba günü aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 96,68 TL seviyesinde işlem görürken, saat 11:18:08 itibarıyla yüzde 0,18 oranında değer kaybediyor. Gram gümüşün alış fiyatı 96,5881 TL, satış fiyatı ise 96,6826 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşteki sınırlı düşüş yatırımcıların takibinde bulunurken, değerli metalin gün içerisinde göstereceği fiyat hareketi merak ediliyor. 30 Eylül Çarşamba günü itibarıyla gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatları piyasaların odağında yer alıyor.