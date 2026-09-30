30 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın fiyatlarında 30 Eylül Çarşamba günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, değerli metalin önümüzdeki işlem günlerinde nasıl bir yön izleyeceği de merak ediliyor. İşte 30 Eylül 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.619,37 TL, satış fiyatı ise 6.620,26 TL seviyesinde yer alıyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,51 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 30 Eylül Çarşamba günü yukarı yönlü hareket görülüyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.784,00 TL, satış fiyatı ise 10.849,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,40 artış olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini gösteren ons altın da 30 Eylül Çarşamba günü yükselişle öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.200,51 dolar, satış fiyatı ise 4.201,15 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,39 artış olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

30 Eylül 2026 Çarşamba günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son güncelleme saat 11:25:02 itibarıyla gram altın 6.620,26 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.849,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.201,15 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında görülen yükseliş yatırımcıların güncel fiyat hareketlerini yakından takip etmesine neden oluyor.