Haberler

30 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
30 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Eylül 2026 Çarşamba günü altın piyasasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın ortasında gram altın ve ons altındaki son değişimler yakından takip edilirken, altın fiyatlarının güncel seviyeleri merak ediliyor. “30 Eylül gram altın ne kadar?”, “Altın bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram altın yeniden yükselecek mi?” soruları araştırılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında 30 Eylül Çarşamba günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, değerli metalin önümüzdeki işlem günlerinde nasıl bir yön izleyeceği de merak ediliyor. İşte 30 Eylül 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.619,37 TL, satış fiyatı ise 6.620,26 TL seviyesinde yer alıyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,51 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 30 Eylül Çarşamba günü yukarı yönlü hareket görülüyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.784,00 TL, satış fiyatı ise 10.849,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,40 artış olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini gösteren ons altın da 30 Eylül Çarşamba günü yükselişle öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.200,51 dolar, satış fiyatı ise 4.201,15 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,39 artış olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

30 Eylül 2026 Çarşamba günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son güncelleme saat 11:25:02 itibarıyla gram altın 6.620,26 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.849,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.201,15 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında görülen yükseliş yatırımcıların güncel fiyat hareketlerini yakından takip etmesine neden oluyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar
Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

Öfkeli boğa komşunun ahırına daldı! Çıkarken bakın neyi götürdü
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı

Didem Soydan'ın 4 yıl unuttuğu yatırımı servete dönüştü!

İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah hakkında olay iddia: Kaçıp gitti

Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu

Televizyon dünyasında deprem! 3 iddialı yapımın fişi çekildi
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Fon krizi genişliyor! Eski başkan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı