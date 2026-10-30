30 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatları 30 Ekim Cuma günü piyasalardaki hareketlilikle birlikte araştırılıyor. Gram gümüşün alış ve satış seviyelerindeki değişimler yatırımcıların odağında yer alırken, uluslararası piyasalarda ons gümüşün güncel fiyatı da takip ediliyor. Gümüş piyasasında haftanın son işlem gününde yaşanan düşüş ve yükselişler merak konusu olurken, yatırımcılar güncel rakamları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar? İşte 30 Ekim 2026 Cuma gümüş fiyatlarında son durum…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 30 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde gram gümüşün güncel alış ve satış değerleri merak edilirken, değerli metaldeki fiyat değişimleri de gündeme geliyor. Gram gümüşün güncel satış fiyatı 81,7355 TL seviyesinde bulunuyor.

30 Ekim 2026 saat 10.14.00 itibarıyla gram gümüş yüzde 2,37 oranında değer kaybetti. Önceki seviyesine göre 2,11 TL gerileyen gram gümüşün alış fiyatı 81,5110 TL, satış fiyatı ise 81,6074 TL olarak kaydedildi. Gümüşteki düşüşün ardından yatırımcılar, fiyatların gün içerisinde nasıl bir yön izleyeceğini ve değerli metalde yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 30 Ekim 2026 Cuma günü aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram gümüş yüzde 2,37 oranında değer kaybederken, alış fiyatı 81,5110 TL, satış fiyatı ise 81,6074 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 10.14.00 itibarıyla 2,11 TL gerileyen gram gümüşteki son fiyat değişimleri yatırımcıların takibinde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde piyasaları izleyenler, gümüş fiyatlarının ilerleyen saatlerde nasıl bir seyir göstereceğini merak ediyor.