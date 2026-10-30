Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

30 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
30 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Ekim 2026 Cuma günü gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler, ons gümüşteki değişimleri de izliyor. Haftanın son işlem gününde değerli metalin hangi seviyelerde işlem gördüğü merak edilirken, “30 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” soruları gündeme geliyor.

Gümüş fiyatları 30 Ekim Cuma günü piyasalardaki hareketlilikle birlikte araştırılıyor. Gram gümüşün alış ve satış seviyelerindeki değişimler yatırımcıların odağında yer alırken, uluslararası piyasalarda ons gümüşün güncel fiyatı da takip ediliyor. Gümüş piyasasında haftanın son işlem gününde yaşanan düşüş ve yükselişler merak konusu olurken, yatırımcılar güncel rakamları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar? İşte 30 Ekim 2026 Cuma gümüş fiyatlarında son durum…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 30 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde gram gümüşün güncel alış ve satış değerleri merak edilirken, değerli metaldeki fiyat değişimleri de gündeme geliyor. Gram gümüşün güncel satış fiyatı 81,7355 TL seviyesinde bulunuyor.

30 Ekim 2026 saat 10.14.00 itibarıyla gram gümüş yüzde 2,37 oranında değer kaybetti. Önceki seviyesine göre 2,11 TL gerileyen gram gümüşün alış fiyatı 81,5110 TL, satış fiyatı ise 81,6074 TL olarak kaydedildi. Gümüşteki düşüşün ardından yatırımcılar, fiyatların gün içerisinde nasıl bir yön izleyeceğini ve değerli metalde yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 30 Ekim 2026 Cuma günü aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram gümüş yüzde 2,37 oranında değer kaybederken, alış fiyatı 81,5110 TL, satış fiyatı ise 81,6074 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 10.14.00 itibarıyla 2,11 TL gerileyen gram gümüşteki son fiyat değişimleri yatırımcıların takibinde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde piyasaları izleyenler, gümüş fiyatlarının ilerleyen saatlerde nasıl bir seyir göstereceğini merak ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm olumsuzluklara rağmen turizm gelirinde rekor

Türkiye için gurur tablosu! Tüm olumsuzluklara rağmen rekor geldi

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı

Deprem uzmanını rahatsız eden görüntü
Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Tarih yazmaya devam ediyor! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

AK Partili isimden rest çeken valiye: Cevap vermek zorundasınız