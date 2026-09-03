3 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları 3 Eylül 2026 Perşembe günü yeniden hareketlendi. Son günlerdeki düşüşün ardından gram altındaki yükseliş dikkat çekerken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını yakından izliyor. “1 gram altın ne kadar?”, “Altın fiyatları yükseldi mi?” ve “Gram altın düşmeye devam edecek mi?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 3 Eylül Perşembe günü altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 3 Eylül 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, yeni işlem gününde yukarı yönlü hareket ederken güncel alış ve satış rakamları da merak ediliyor. Saat 14.01.13 itibarıyla spot gram altın 6.875,75 TL alış, 6.876,66 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altındaki günlük değişim ise yüzde 0,94 seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da 3 Eylül 2026 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Özellikle fiziki altın alım satımı yapan vatandaşlar güncel çeyrek altın fiyatlarını araştırırken, son verilere göre çeyrek altın 11.087,00 TL alış ve 11.222,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,81 olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons fiyatı da 3 Eylül 2026 Perşembe günü hareketli bir görünüm sergiliyor. Güncel verilere göre ons altın 4.434,17 dolar alış, 4.434,72 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 1,07 olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

3 Eylül 2026 Perşembe günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Saat 14.01.13 itibarıyla gram altın 6.876,66 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.222,00 TL seviyesine ulaştı. Ons altın ise 4.434,72 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel değişimler yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor.