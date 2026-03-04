3. Dünya Savaşı mı çıkacak, 3. Dünya Savaşı ne zaman çıkacak? 3. Dünya Savaşı çıkarsa ne olur, hangi ülkeler katılır?

Dünya gündemi yeniden Orta Doğu'ya kilitlendi: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları, bölgede artan güvenlik riskleri ve art arda gelen saldırılar, "3. Dünya Savaşı mı başlıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Dünya Savaşı çıkarsa ne olur, hangi ülkeler doğrudan savaşa katılır ve dünya genelinde riskler nasıl şekillenir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

3. DÜNYA SAVAŞI MI ÇIKACAK?

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın çılgın politikalarını sürdürmesi durumunda 3. Dünya Savaşı'nın başlayabileceği uyarısında bulunuyor. Bölgede yaşanan İHA saldırıları ve artan gerginlikler, bu olasılığı gündeme taşıyor. Ancak şu an için savaş başlamış değil ve gelişmeler yakından izleniyor.

3. DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kesin bir tarih yok. Uzmanlar, tarafların attığı adımlar ve olası misillemelerin çatışmayı tetikleyebileceğini belirtiyor, ancak savaşın başlaması için net bir zaman öngörülmüyor.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKARSA NE OLUR?

Olası bir küresel savaş, doğrudan çatışmaya katılan ülkeler kadar tüm dünyayı da etkileyebilir; ekonomi, gıda ve enerji arzı ile küresel güvenlik risk altına girebilir. Hayatta kalma şansı, coğrafi uzaklık, siyasi tarafsızlık ve doğal kaynak ile altyapı gücüne bağlı olarak değişir.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKARSA HANGİ ÜLKELER KATILIR?

Doğrudan çatışmaya katılması muhtemel ülkeler ABD, İsrail ve İran olarak öne çıkıyor. Bölgedeki diğer ülkeler ve küresel güçler de dolaylı şekilde sürece müdahil olabilir.

İRAN, İSRAİL-ABD SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

ABD ve İsrail'in saldırıları beşinci gününde devam ediyor. İran, "Fattah-2" hipersonik füzeleriyle İsrail'e karşılık verdi ve bölgedeki bazı ABD üslerini hedef aldı. Saldırılar sonucu İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi. İran Kızılayı, toplam 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgedeki güvenlik endişeleri artarken, uluslararası uzmanlar ve ülkeler taraflara itidal çağrısı yapıyor.