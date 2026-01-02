3-4 OCAK 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU: Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

İstanbul, 2026 yılının ilk haftasında kış havasını henüz tam olarak hissettirmiyor. 3-4 Ocak tarihlerinde kent genelinde bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek? 3-4 Ocak 2026 İstanbul hava durumu detayları haberimizde.

3-4 OCAK 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU

2026 yılının ilk haftasında İstanbul'un hava durumu, mevsim normallerine göre genel olarak ılık ve yağışsız bir görünüm sergiliyor. 3 Ocak Cumartesi ve 4 Ocak Pazar günlerinde kentte sıcaklıklar gündüz 13-17°C civarında seyredecek; gece sıcaklıkları ise 10-15°C dolaylarında olacak. Bu tahminlerde yağış beklentisi düşük olup, büyük ölçüde bulutlu veya parçalı bulutlu hava koşulları hakim olacak.

3 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu ama yağışsız bir hava ve 13-14°C civarında gündüz sıcaklığı bekleniyor.

4 Ocak Pazar: Güneşli bulutlu bir hava ile 15-17°C aralığında daha ılık bir gün görülebilir.

Haftanın ilk günlerinde İstanbul'da kar yağması olasılığı neredeyse yok denecek kadar düşük. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üzerinde seyrediyor ve yağışlar da yağmur formunda gerçekleşme eğiliminde.

HAFTA SONU İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Bu hafta sonu için yapılan meteorolojik değerlendirmelerde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Ocak ayının ilk günlerinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi, kar yerine yağmur veya bulutlu hava ihtimalini güçlendiriyor. 3-4 Ocak tarihinde kar yağması ihtimali son derece düşük.

Uzmanlar, Ocak ayının 2. yarısından itibaren Türkiye genelinde kar yağışı ihtimalinin artabileceğini belirtiyor; ancak bu durum hafta sonuna henüz yansımıyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul'un bu kış ilk kar yağışını görme olasılığı Ocak ayının ortaları ile Şubat başı arasında ortaya çıkabilir. Kar yağışının en olası zaman aralığı Ocak ortası – Şubat başı şeklinde öngörülüyor.

Tahmini Kar Yağışı Zaman Aralığı:

İlk olası kar yağışı: Ocak'ın 2. yarısı

Yoğun kar ihtimali: Şubat başı