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29 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

29 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 29 Haziran Pazartesi günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve değerli metallere yönelik talep, gümüş fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Peki, 29 Haziran gram gümüş kaç TL oldu? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte güncel gümüş fiyatları ve piyasalardaki son durum...

Gümüş fiyatları, 29 Haziran Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler değerli metaller üzerinde etkisini sürdürürken, gümüş fiyatlarındaki anlık değişimler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin güncel fiyatlar ve piyasalardaki son gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 29 Haziran saat 10.41 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son verilere göre gram gümüş 87,6046 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram gümüşte alış fiyatı 87,4996 TL, satış fiyatı ise 87,6046 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim ise yüzde 1,28 düşüş (-1,14 TL) olarak gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 29 Haziran itibarıyla önceki işlem gününe göre düşüş yönlü bir seyir izliyor. Değerli metaller piyasasında küresel ekonomik gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki fiyatlamalar gümüş üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gün içerisinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar gram gümüş fiyatlarını anbean takip ederken, piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda fiyatların yönü yakından izleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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