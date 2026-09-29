29 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatlarında 29 Eylül Salı günü yaşanan değişimler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Gümüşün gün içinde değer kazanıp kazanmadığı takip edilirken, fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği de merak ediliyor. İşte 29 Eylül 2026 Salı günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 29 Eylül 2026 Salı günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 95,9389 TL seviyesinde bulunuyor. Gram gümüşün alış fiyatı 95,8444 TL, satış fiyatı ise 95,9389 TL olarak kaydedildi.

29 Eylül 2026 saat 10:15:02 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,42 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,40 TL yükseldi. Gram gümüşteki yükselişle birlikte fiyat 95 TL seviyesinde bulunurken, değerli metaldeki son hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 29 Eylül 2026 Salı günü pozitif seyir öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 95 TL seviyesinde işlem görürken, saat 10:15:02 itibarıyla yüzde 0,42 oranında değer kazanıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 95,8444 TL, satış fiyatı ise 95,9389 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte yaşanan yükseliş yatırımcıların odağında yer alırken, değerli metalin önümüzdeki işlem günlerinde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. 29 Eylül Salı günü itibarıyla gram gümüşteki son fiyat hareketleri piyasaların takibinde bulunuyor.