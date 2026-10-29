29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Eskişehir 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Eskişehir'deki SOLOTÜRK gösterisine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Gösteri uçuşunu izlemek isteyen vatandaşlar, etkinliğin tarihini, saatini ve gerçekleştirileceği konumu araştırıyor. Peki, 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Eskişehir 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede? Detaylar haberimizde.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında yer alan SOLOTÜRK gösterisi, Eskişehir'de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gösteriyi takip etmek isteyenler, “ 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta?” ve “Eskişehir SOLOTÜRK gösterisi nerede yapılacak?” sorularına yanıt arıyor.
29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştireceği gösteri uçuşu, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak. Eskişehir'de düzenlenecek gösteri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluşacak.
Gösteri öncesinde ekip, uçuş alanını tanımak amacıyla 24 Ekim Cumartesi günü saat 12.20'de çevre tanıma uçuşu, 27 Ekim Salı günü ise saat 14.00'te prova uçuşu gerçekleştirdi.
ESKİŞEHİR 29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?
SOLOTÜRK'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı üzerinde gerçekleştirilecek. Gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşlar, Sazova Parkı ve çevresinden uçuşu izleyebilecek.
Sazova Parkı, Eskişehir'in önemli yeşil alanları arasında yer alıyor. Park, Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde, Sazova Mahallesi'nde bulunuyor.