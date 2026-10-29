Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Eskişehir 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Eskişehir 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Eskişehir'deki SOLOTÜRK gösterisine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Gösteri uçuşunu izlemek isteyen vatandaşlar, etkinliğin tarihini, saatini ve gerçekleştirileceği konumu araştırıyor. Peki, 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Eskişehir 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede? Detaylar haberimizde.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında yer alan SOLOTÜRK gösterisi, Eskişehir'de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gösteriyi takip etmek isteyenler, “ 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta?” ve “Eskişehir SOLOTÜRK gösterisi nerede yapılacak?” sorularına yanıt arıyor.

29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştireceği gösteri uçuşu, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak. Eskişehir'de düzenlenecek gösteri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluşacak.

Gösteri öncesinde ekip, uçuş alanını tanımak amacıyla 24 Ekim Cumartesi günü saat 12.20'de çevre tanıma uçuşu, 27 Ekim Salı günü ise saat 14.00'te prova uçuşu gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

SOLOTÜRK'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı üzerinde gerçekleştirilecek. Gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşlar, Sazova Parkı ve çevresinden uçuşu izleyebilecek.

Sazova Parkı, Eskişehir'in önemli yeşil alanları arasında yer alıyor. Park, Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde, Sazova Mahallesi'nde bulunuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
Bursa'da gökyüzünde evlilik teklifi! İki ayrı uçaktan telsizle sordu: Benimle evlenir misin?

Uçaktan uçağa telsizle evlilik teklifi! Cevap gökyüzünde geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Kerim sonra Eylül
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi