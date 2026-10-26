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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak çalışma düzeni özel sektör çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Mevzuata göre resmî tatil 28 Ekim saat 13.00’te başlıyor. Özel sektörde çalışanların öğleden sonra izinli olup olmayacağı ve tatil gününde çalışmaları halinde hangi haklara sahip oldukları merak ediliyor. Peki, 28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? Çarşamba günü özel sektör öğleden sonra tatil mi? Detaylar haberimizde.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE YARIM GÜN MÜ?

2026 yılında 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren resmî tatil uygulanacak. Ancak özel sektörde çalışanların fiilen çalışıp çalışmayacağı, iş yerindeki çalışma düzeni ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirleniyor. Dolayısıyla öğleden sonra tüm özel sektör çalışanlarının koşulsuz olarak izinli olacağı söylenemez.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA ÇALIŞAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA EK ÜCRET ÖDENİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan işçiye o günün ücreti tam olarak ödeniyor. Tatil gününde çalışan işçiye ise çalıştığı süreye ilişkin mevzuat kapsamında ek ücret ödenmesi gerekiyor. 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra çalışılması durumunda yarım günlük resmî tatil çalışmasına ilişkin ücret hakkı gündeme geliyor.

28 EKİM'DE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle belirleniyor. Sözleşmede bu konuda hüküm bulunmuyorsa çalıştırılmak için işçinin onayı gerekiyor. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonraki çalışma düzeninde iş sözleşmesindeki hükümler ve ilgili mevzuat dikkate alınıyor.

29 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe denk geliyor ve tam gün resmî tatil olarak uygulanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanması zorunlu. Tatil nedeniyle çalışmayan işçiler ücretlerini tam alırken, çalışmaları durumunda genel tatil ücretine ilişkin hükümler uygulanıyor.