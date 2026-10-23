28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi?

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Evet, 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00’te başlıyor ve 29 Ekim gününün sonuna kadar sürüyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı kapsamında toplam 1,5 gün resmi tatil uygulanıyor. İşte 28 Ekim tatiline dair merak edilenler.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Evet. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Günün sabah bölümünde ise kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar normal şekilde hizmet vermeye devam edecek.

28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

28 Ekim 2026, Çarşamba gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı’nın kendisi olan 29 Ekim ise Perşembe günü kutlanacak.

28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Evet. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre öğrenciler 28 Ekim’de sabah saatlerinde okula gidecek, saat 13.00’ten sonra ise ders yapılmayacak. Üniversitelerde de öğleden sonra resmi tatil uygulanacak.

ÖZEL SEKTÖRDE 28 EKİM YARIM GÜN Mİ?

28 Ekim öğleden sonrası, kanunla belirlenmiş genel tatil kapsamında yer alıyor. Ancak özel sektörde bu yarım günün nasıl uygulanacağı, iş sözleşmeleri ve işyeri uygulamalarına göre değişebiliyor. Genel tatil gününde çalışan işçilerin, İş Kanunu kapsamında o gün için ek ücret alma hakkı bulunuyor. Özel sektör çalışanlarının kendi işyerlerinin uygulamasını kontrol etmesi öneriliyor.

29 EKİM TAM GÜN TATİL Mİ?

Evet. 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de tam gün resmi tatil uygulanacak. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve banka şubeleri bu gün kapalı olacak. Borsa İstanbul’un 2026 resmi tatil takviminde de 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün kapalı olarak yer alıyor.

30 EKİM CUMA TATİL Mİ?

30 Ekim Cuma günü resmi tatil değil. Şu ana kadar 30 Ekim için genel bir resmi tatil ya da idari izin kararı açıklanmadı. Yeni bir karar alınmadığı sürece okullar ve kamu kurumları cuma günü normal çalışma düzeninde açık olacak.

TATİL 4,5 GÜNE UZAYABİLİR Mİ?

Resmi tatil kendiliğinden 4,5 gün değil, 1,5 gün sürüyor. Ancak 30 Ekim Cuma günü için yıllık izin kullanan çalışanlar, 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra başlayan tatili 1 Kasım Pazar akşamına kadar uzatarak 4,5 günlük kesintisiz bir dinlenme süresi elde edebiliyor.

2026 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. 29 Ekim Perşembe tam gün resmi tatil olacak. 30 Ekim Cuma normal çalışma ve eğitim günü olarak devam edecek. 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar ise hafta sonu tatili olarak geçecek.