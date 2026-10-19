28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi sorusunun yanıtı "evet". 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim gününün tamamını kapsıyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün olarak uygulanacak. 30 Ekim Cuma için ise şu an açıklanmış bir resmi tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor. 28 Ekim'de okullar yarım gün mü? Tüm detaylar haberimizde…

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Evet. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlıyor. Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim, yasal düzenlemeye göre yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumlarında mesai, 28 Ekim günü öğle saatlerinde sona erecek.

28 EKİM'DE TATİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Tatil, 29 Ekim Perşembe gününün sonuna kadar sürecek. Kamu çalışanları 28 Ekim'de sabah mesaisini tamamladıktan sonra tatile çıkacak.

29 EKİM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim 2026, Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim tam gün resmi tatil olarak uygulanacak.

CUMHURİYET BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

2026 Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün olacak. Tatil, 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Perşembe günü sona erecek.

30 EKİM CUMA TATİL Mİ?

Hayır. 30 Ekim 2026 Cuma, mevcut takvimde resmi tatil kapsamında bulunmuyor. 2429 sayılı Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 30 Ekim'e uzanmıyor. Kamu çalışanları için 30 Ekim'in idari izin ilan edilmesi ise ayrı bir karar gerektiriyor ve şu ana kadar bu yönde açıklanmış bir karar bulunmuyor. Bu nedenle 30 Ekim Cuma, normal çalışma ve eğitim günü olarak devam edecek.

CUMHURİYET BAYRAMINDA 4 GÜN TATİL NASIL YAPILIR?

30 Ekim Cuma günü yıllık izin kullanan çalışanlar, Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirerek daha uzun bir tatil yapabilecek. Bu durumda 28 Ekim öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Perşembe, 30 Ekim Cuma, 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günleriyle birlikte 4,5 güne çıkabilecek. Ancak bunun için 30 Ekim'de ayrıca yıllık izin kullanılması gerekiyor.

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Evet. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başladığı için okullarda öğleden sonra ders yapılmayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise okullar tatil olacak. Okullarda Cumhuriyet Bayramı kapsamında tören ve kutlama programları düzenlenebiliyor. 30 Ekim Cuma günü ise ayrı bir karar alınmadığı sürece okullarda normal eğitim programı uygulanacak.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI 28 EKİM'DE TATİL Mİ?

Resmi tatiller, özel sektör çalışanları için de geçerli. Ancak iş yerlerinin faaliyet alanına ve iş sözleşmelerine göre uygulamalar farklılık gösterebiliyor. İş Kanunu'na göre resmi tatil günlerinde çalışan işçilere, o gün için bir günlük ilave ücret ödenmesi gerekiyor. Bu kural, 28 Ekim öğleden sonrası için de yarım günlük resmi tatil kapsamında uygulanıyor.