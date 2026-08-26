26 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yaşanan son gelişmeler, piyasaları takip eden yatırımcıların radarında. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatındaki güncel değişimler merak edilirken, alış ve satış rakamları da araştırılıyor. Özellikle 1 gram gümüşün TL karşılığı ile ons gümüşün dolar bazındaki değeri yakından takip ediliyor. İşte 26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilenler...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü gram gümüş fiyatı yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş 106,494 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleriyle birlikte yatırımcılar, gram gümüşün alış ve satış fiyatlarını araştırmaya devam ediyor.

26 Ağustos 2026 Çarşamba saat 09.26.58 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 106,401 TL, satış fiyatı ise 106,494 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 0,35 oranında yükseliş yaşanırken, önceki seviyeye göre 0,37 TL artış görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik gram gümüş fiyatının seyrinde etkili olurken, güncel rakamlar yakından takip ediliyor.

26 Ağustos 2026 Çarşamba saat 09.26.58 itibarıyla gram gümüş 106,494 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş yüzde 0,35 oranında yükselirken, önceki seviyeye kıyasla 0,37 TL artış kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 106,401 TL, satış fiyatı ise 106,494 TL olarak açıklandı.