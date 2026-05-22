25 Mayıs Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı? Pazartesi Borsa İstanbul açık olacak mı?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında Borsa İstanbul’un işlem durumu geliyor. Özellikle Kurban Bayramı dönemine yaklaşılmasıyla birlikte resmi tatil takvimi yakından takip edilirken, bu tarihin işlem gününe denk gelip gelmediği kritik önem taşıyor.

25 MAYIS BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul’da işlemler olağan seyrinde devam edecek. Söz konusu tarihin resmi tatil takviminde yer almaması nedeniyle piyasalar tam gün açık olacak ve alım-satım işlemleri normal seans saatleri içinde gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul’da pay piyasası için standart işlem saatleri sabah açılış seansı ile başlar ve gün içi sürekli işlem seansı ile devam eder. Gün sonunda ise kapanış seansı ile birlikte işlemler tamamlanır. Bu kapsamda 25 Mayıs’ta da yatırımcılar tüm piyasa araçlarında işlem yapmaya devam edebilecektir.

Kurban Bayramı öncesinde oluşan belirsizlik nedeniyle yatırımcıların sıkça sorguladığı bu tarih, aslında normal bir işlem günü olarak değerlendirilmektedir.

PAZARTESİ BORSA İSTANBUL AÇIK OLACAK MI?

Pazartesi günleri genel olarak Borsa İstanbul’un standart işlem günleri arasında yer alır. 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü de bu kapsamda değerlendirilmekte olup, piyasalar açık olacaktır.

Borsa İstanbul’un resmi tatil ve işlem takvimi dikkate alındığında, sadece şu durumlarda işlemler kapalı olur:

Resmî tatil günleri

Yarım gün işlem uygulanan özel günler

Olağanüstü durumlarda alınan yönetim kurulu kararları

25 Mayıs 2026 tarihi bu üç kapsamın dışında kaldığı için yatırımcılar haftaya normal piyasa akışıyla başlayacaktır.

Özellikle Kurban Bayramı gibi dönemlerde takvim sıkça karıştırılabildiğinden, yatırımcıların Borsa İstanbul’un resmi duyurularını takip etmesi önem taşır. Ancak mevcut takvim bilgilerine göre bu Pazartesi günü piyasada herhangi bir kapanış durumu söz konusu değildir.