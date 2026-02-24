Haberler

24 Şubat Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!

24 Şubat Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Şubat Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Şubat 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 24 Şubat 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

24 Şubat Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Şubat 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Şubat 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

