Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin ardından kamuoyunun gündemi hızla değişti. Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılar sonrası gözler, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına çevrildi. Peki, 23 Nisan kutlamaları iptal mi edildi? 23 Nisan iptal mi, resmi tatil olacak mı? İşte mevcut bilgiler ışığında tüm detaylar…

23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Türkiye’yi derinden etkileyen saldırıların ardından, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek etkinliklerin durumu yeniden gündeme geldi. Özellikle okullarda yapılacak törenler, gösteriler ve şehir genelindeki organizasyonların iptal edilip edilmeyeceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Şu ana kadar yetkili kurumlardan 23 Nisan kutlamalarının ülke genelinde iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Veliler ve öğrencilerin, okullarından ya da bağlı bulundukları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor. Resmi açıklamalar geldikçe net tablo ortaya çıkacaktır.

23 NİSAN RESMİ TATİL OLACAK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de her yıl resmi tatil olarak kutlanan önemli günlerden biridir. Bu statüde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

2026 yılı takvimine göre 23 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir ve resmi tatil kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu o gün kapalı olacaktır.