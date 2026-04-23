23 Nisan çocuk etkinlikleri İstanbul: 23 Nisan'da çocuklarla nereye gidilir? Tersane İstanbul!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul’da her yıl olduğu gibi 2026 döneminde de kapsamlı etkinlik programlarıyla kutlanıyor. Kent genelinde hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası, çocuklara özel tiyatro oyunları, açık hava şenlikleri, atölyeler, konserler ve interaktif sahne performanslarıyla adeta büyük bir festivale dönüşüyor.

23 NİSAN ÇOCUK ETKİNLİKLERİ İSTANBUL

Özellikle ailelerin en çok merak ettiği “ 23 Nisan çocuk etkinlikleri İstanbul” programı; eğitici içerikler, eğlenceli sahne şovları ve farklı yaş gruplarına uygun aktivitelerle oldukça zengin bir takvim sunuyor. Kukla tiyatrolarından müzikallere, bilim şovlarından yaratıcı atölyelere kadar geniş bir yelpaze çocukların bayramını unutulmaz hale getiriyor.

ANADOLU VE AVRUPA YAKASI ÇOCUK TİYATRO PROGRAMI

İstanbul genelinde 23 Nisan haftası boyunca sahneler çocuk oyunlarıyla dolup taşıyor. Tiyatro sahneleri, hem eğitici hem de eğlenceli içerikleriyle ailelerin en çok tercih ettiği etkinlikler arasında yer alıyor.

Anadolu Yakası’nda Öne Çıkan Çocuk Tiyatroları

Anadolu Yakası’nda sahnelenen oyunlar arasında farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek bulunuyor:

Paw Patrol Doğa Devriyesi – Hilltown Seyirlik Sahne (3-10 yaş)

İtfaiyecinin Sırrı – Ümraniye Sahnesi (6 yaş+)

Sevdalı Bulut – Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (5-17 yaş)

Önüm Arkam Duygularım Sobe – Paribu Art Ana Sahne (3 yaş+)

Düş Gezgini – Altı Üstü Kabare (4-10 yaş)

Tom ve Jerry – Hilltown Seyirlik Sahne (2-10 yaş)

Hafta sonuna yayılan programda ayrıca “Pinokyo”, “Şirinler”, “Timecraft” ve “80 Günde Dünya Turu” gibi klasik ve modern uyarlamalar da sahneleniyor. Özellikle Kadıköy ve Ataşehir hattı çocuk tiyatrosu açısından yoğun bir kültür aksına dönüşmüş durumda.

Avrupa Yakası’nda 23 Nisan Sahne Rüzgârı

Avrupa Yakası’nda da 23 Nisan haftası oldukça hareketli geçiyor:

Merhaba Çocuk – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (7-17 yaş)

Sihirli Oyuncak – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Huhu ile Bilim Şov – DasDas İstinyePark

Oz Ülkesi – Fişekhane İkinci Sahne

Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler – Akatlar Kültür Merkezi

Fındıkkıran – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Bu programlar, özellikle tiyatro kültürünü erken yaşta çocuklara aşılamayı hedefleyen içerikleriyle dikkat çekiyor.

23 NİSAN’DA ÇOCUKLARLA NEREYE GİDİLİR?

Şehirde yalnızca tiyatrolar değil, aynı zamanda büyük ölçekli çocuk festivalleri, açık hava etkinlikleri ve tematik alanlar da yoğun ilgi görüyor.

İstanbul’da öne çıkan etkinlik türleri şunlar:

Açık hava çocuk festivalleri

Bilim ve sanat atölyeleri

Karakter buluşmaları ve sahne şovları

AVM içi çocuk etkinlikleri

Müze ve kültür merkezlerinde özel programlar

Özellikle İstanbul Modern Müzede Oyun Şenliği gibi etkinlikler, sanat ve eğitimi bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor. Çocuklar burada hem sergi turlarına katılıyor hem de yaratıcı atölyelerde üretim yapma fırsatı buluyor.

İSTANBUL MODERN VE KÜLTÜREL ATÖLYE DENEYİMİ

İstanbul Modern’de düzenlenen programda farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler yer alıyor:

Hayal Müzesi deneyimi

Renk ve çizgi atölyeleri

Masal temalı interaktif çalışmalar

Aile katılımlı sanat etkinlikleri

Bu tür programlar çocukların yaratıcılığını desteklerken aynı zamanda sanatla erken yaşta tanışmalarını sağlıyor.

TERSANE İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

İstanbul’un en dikkat çekici 23 Nisan organizasyonlarından biri de Tersane İstanbul Bahar Edition 23 Nisan programı oluyor. Haliç kıyısında konumlanan bu özel alan, gün boyu süren etkinliklerle adeta dev bir çocuk festivaline dönüşüyor.