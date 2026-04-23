23 Nisan çocuk etkinlikleri İstanbul: 23 Nisan'da çocuklarla nereye gidilir? Tersane İstanbul!

23 Nisan çocuk etkinlikleri İstanbul: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul’da her yıl olduğu gibi 2025’te de şehir genelini kapsayan geniş bir etkinlik takvimiyle kutlanıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda düzenlenen çocuk tiyatroları, açık hava festivalleri, atölyeler ve interaktif sahne gösterileri, aileler için hem eğitici hem de eğlenceli alternatifler sunuyor. Peki, 23 Nisan'da çocuklarla nereye gidilir? Detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul’da her yıl olduğu gibi 2026 döneminde de kapsamlı etkinlik programlarıyla kutlanıyor. Kent genelinde hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası, çocuklara özel tiyatro oyunları, açık hava şenlikleri, atölyeler, konserler ve interaktif sahne performanslarıyla adeta büyük bir festivale dönüşüyor.
Özellikle ailelerin en çok merak ettiği “ 23 Nisan çocuk etkinlikleri İstanbul” programı; eğitici içerikler, eğlenceli sahne şovları ve farklı yaş gruplarına uygun aktivitelerle oldukça zengin bir takvim sunuyor. Kukla tiyatrolarından müzikallere, bilim şovlarından yaratıcı atölyelere kadar geniş bir yelpaze çocukların bayramını unutulmaz hale getiriyor.
ANADOLU VE AVRUPA YAKASI ÇOCUK TİYATRO PROGRAMI
İstanbul genelinde 23 Nisan haftası boyunca sahneler çocuk oyunlarıyla dolup taşıyor. Tiyatro sahneleri, hem eğitici hem de eğlenceli içerikleriyle ailelerin en çok tercih ettiği etkinlikler arasında yer alıyor.
Anadolu Yakası’nda Öne Çıkan Çocuk Tiyatroları
Anadolu Yakası’nda sahnelenen oyunlar arasında farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek bulunuyor:
Paw Patrol Doğa Devriyesi – Hilltown Seyirlik Sahne (3-10 yaş)
İtfaiyecinin Sırrı – Ümraniye Sahnesi (6 yaş+)
Sevdalı Bulut – Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (5-17 yaş)
Önüm Arkam Duygularım Sobe – Paribu Art Ana Sahne (3 yaş+)
Düş Gezgini – Altı Üstü Kabare (4-10 yaş)
Tom ve Jerry – Hilltown Seyirlik Sahne (2-10 yaş)
Hafta sonuna yayılan programda ayrıca “Pinokyo”, “Şirinler”, “Timecraft” ve “80 Günde Dünya Turu” gibi klasik ve modern uyarlamalar da sahneleniyor. Özellikle Kadıköy ve Ataşehir hattı çocuk tiyatrosu açısından yoğun bir kültür aksına dönüşmüş durumda.
Avrupa Yakası’nda 23 Nisan Sahne Rüzgârı
Avrupa Yakası’nda da 23 Nisan haftası oldukça hareketli geçiyor:
Merhaba Çocuk – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (7-17 yaş)
Sihirli Oyuncak – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
Huhu ile Bilim Şov – DasDas İstinyePark
Oz Ülkesi – Fişekhane İkinci Sahne
Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler – Akatlar Kültür Merkezi
Fındıkkıran – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Bu programlar, özellikle tiyatro kültürünü erken yaşta çocuklara aşılamayı hedefleyen içerikleriyle dikkat çekiyor.
23 NİSAN’DA ÇOCUKLARLA NEREYE GİDİLİR?
Şehirde yalnızca tiyatrolar değil, aynı zamanda büyük ölçekli çocuk festivalleri, açık hava etkinlikleri ve tematik alanlar da yoğun ilgi görüyor.
İstanbul’da öne çıkan etkinlik türleri şunlar:
Açık hava çocuk festivalleri
Bilim ve sanat atölyeleri
Karakter buluşmaları ve sahne şovları
AVM içi çocuk etkinlikleri
Müze ve kültür merkezlerinde özel programlar
Özellikle İstanbul Modern Müzede Oyun Şenliği gibi etkinlikler, sanat ve eğitimi bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor. Çocuklar burada hem sergi turlarına katılıyor hem de yaratıcı atölyelerde üretim yapma fırsatı buluyor.
İSTANBUL MODERN VE KÜLTÜREL ATÖLYE DENEYİMİ
İstanbul Modern’de düzenlenen programda farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler yer alıyor:
Hayal Müzesi deneyimi
Renk ve çizgi atölyeleri
Masal temalı interaktif çalışmalar
Aile katılımlı sanat etkinlikleri
Bu tür programlar çocukların yaratıcılığını desteklerken aynı zamanda sanatla erken yaşta tanışmalarını sağlıyor.
TERSANE İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
İstanbul’un en dikkat çekici 23 Nisan organizasyonlarından biri de Tersane İstanbul Bahar Edition 23 Nisan programı oluyor. Haliç kıyısında konumlanan bu özel alan, gün boyu süren etkinliklerle adeta dev bir çocuk festivaline dönüşüyor.