23 Haziran Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

23 Haziran Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Haziran 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Haziran 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik

–– Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2026/25, K: 2026/25 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2023/1011 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2023/47320 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2021/18451 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2024/63094 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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