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22 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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22 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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22 Ekim 2026 Perşembe günü gümüş fiyatlarında yaşanan değişimler, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatlarını takip edenler, ons gümüşteki son hareketleri de yakından izliyor. “22 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” sorularına yanıt aranıyor.

Gümüş fiyatları 22 Ekim Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Değerli metal piyasasında gram gümüşün güncel alış ve satış seviyeleri merak edilirken, ons gümüşteki fiyat değişimleri de araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gümüş fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu ve piyasada yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığı gündeme geliyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar? İşte 22 Ekim 2026 Perşembe gümüş fiyatlarında son durum…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metaldeki son hareketler de araştırılıyor. Gram gümüşün güncel fiyatı 89,4941 seviyesinde bulunuyor.

22 Ekim 2026 saat 10.26 itibarıyla gram gümüş yüzde 3,17 oranında değer kaybetti. Önceki seviyesine göre 2,87 gerileyen gram gümüşün alış fiyatı 89,4616, satış fiyatı ise 89,5573 olarak kaydedildi. Gümüş piyasasındaki düşüşün ardından yatırımcılar, değerli metalin gün içindeki seyrini ve fiyatlarda yeni bir hareket yaşanıp yaşanmayacağını takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü düşüş öne çıkıyor. Gram gümüş yüzde 3,17 değer kaybederken alış fiyatı 89,4616, satış fiyatı ise 89,5573 seviyesinde işlem görüyor. Saat 10.26 itibarıyla 2,87 gerileyen gram gümüşteki son değişimler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Piyasayı takip edenler, gümüş fiyatlarının günün ilerleyen saatlerinde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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