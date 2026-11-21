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Gümüş fiyatları 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında görülen son değişimler merak edilirken, ons gümüşün uluslararası piyasalardaki seyri de araştırılıyor. Gümüş yatırımcıları, yeni haftaya ilişkin beklentilerini şekillendirmek ve fiyatlardaki son durumu öğrenmek için güncel verileri inceliyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar, gümüş fiyatlarında son durum ne? İşte 21 Kasım 2026 Cumartesi gram ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilenler…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, değerli metalde aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son işlem verilerinde gram gümüşün satış fiyatı 66,6541 TL seviyesinde bulunuyor.

20 Kasım 2026 saat 23.59.58 itibarıyla gram gümüş yüzde 6,54 oranında değer kaybetti. Önceki seviyesine göre 4,66 TL gerileyen gram gümüşün alış fiyatı 66,5728 TL, satış fiyatı ise 66,6541 TL olarak kaydedildi. Gümüş piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar, fiyatlardaki gerilemenin devam edip etmeyeceğini ve gram gümüşün önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 21 Kasım Cumartesi günü itibarıyla aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Gram gümüş yüzde 6,54 oranında değer kaybederken, alış fiyatı 66,5728 TL, satış fiyatı ise 66,6541 TL seviyesinde bulunuyor. 20 Kasım saat 23.59.58 itibarıyla 4,66 TL gerileyen gram gümüşteki son fiyat değişimleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Değerli metalde yaşanan düşüşün ardından gram gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ve yeni haftada piyasalardaki hareketliliğin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.