21 Aralık kandil mi, ne kandili? Recep ayı ilk günü 21 Aralık yarın mı, ne zaman?

Üç Aylar'ın ikinci kez başlayacağı tarih yaklaşırken, 21 Aralık günüyle ilgili sorular da gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim, bu tarihin dini karşılığını ve takip eden kandil gecelerini ortaya koydu.

21 ARALIK KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

21 Aralık 2025 Pazar günü, mukaddes Üç Aylar'ın başlangıç günü olarak takvimde yer aldı. Aynı gün Recep ayının da ilk günü olarak idrak edilecek. Hicri ay hesaplamalarına göre Üç Aylar bu tarihle birlikte ikinci kez başlamış olacak ve süreç 2026 yılına kadar devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre 21 Aralık günü, kandil geceleri arasında bulunmuyor. Recep ayının ilk günü olması nedeniyle manevi anlam taşısa da Regaip, Miraç, Berat ya da Kadir Gecesi olarak kabul edilen özel gecelerden biri olarak yer almıyor.

KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Üç Aylar'ın ilk kandili olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün takvimine göre Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak. Bu geceyle birlikte Üç Aylar'daki kandil süreci başlamış olacak.

Regaip Kandili'nin ardından Miraç Kandili 15 Ocak'ta, Berat Kandili ise 2 Şubat'ta idrak edilecek. Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart tarihinde karşılanacak.