2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ve veliler, puan hesaplama sistemiyle ilgili ayrıntıları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle okul puanının merkezi sınav puanına eklenip eklenmediği ve Okul Başarı Puanı'nın (OBP) liseye yerleştirme sürecindeki etkisi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 LGS puanına okul puanı (ortalama) eklenecek mi? LGS puanına OBP etkisi var mı? Detaylar...

2026 LGS PUANINA OKUL PUANI (ORTALAMA) EKLENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS kılavuzuna göre, merkezi sınav puanına okul puanı ya da Okul Başarı Puanı (OBP) eklenmiyor.

LGS kapsamında hesaplanan merkezi sınav puanı yalnızca öğrencilerin sınavda verdikleri doğru ve yanlış cevaplar esas alınarak oluşturuluyor. Öğrenciler tercih işlemlerini de merkezi sınavdan elde ettikleri puan ve yüzdelik dilim bilgileri doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Bu nedenle okul not ortalaması, merkezi sınav puanının hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe neden olmuyor.

LGS PUANINA OBP ETKİSİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre Okul Başarı Puanı (OBP), merkezi sınav puanının hesaplanmasına dahil edilmiyor.

Ancak OBP, liseye yerleştirme sürecinde belirli bir durumda devreye giriyor. Merkezi sınav puanlarının eşit olması ve aynı okulu tercih eden adaylar arasında sıralama yapılması gerektiğinde Okul Başarı Puanı dikkate alınıyor.

Bu durumda yerleştirme işlemlerinde aşağıdaki sıra uygulanıyor:

8'inci sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü,

7'nci sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü,

6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü,

Özürsüz devamsızlık gün sayısı,

Tercih önceliği,

Yaşı küçük olan aday.

MEB kılavuzunda belirtilen bu kriterler yalnızca merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde uygulanıyor.

2026 LGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

2026 LGS kılavuzunun "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı tek puan türü üzerinden hesaplanıyor.

Puan hesaplama sürecinde şu adımlar uygulanıyor:

Sözel ve sayısal bölümlerde yer alan her alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor.

Her alt testte öğrencinin ham puanı hesaplanıyor.

Ham puan hesaplanırken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılıyor.

Bu sistemde üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor.

Örneğin bir öğrencinin herhangi bir derste 15 doğru ve 6 yanlış cevabı bulunuyorsa hesaplama şu şekilde yapılıyor:

15 - (6 ÷ 3) = 13 net

Bu hesaplamaya göre öğrencinin ilgili testteki ham puanı 13 net olarak kabul ediliyor.

Merkezi sınav puanının hesaplanmasında MEB tarafından açıklanan değerlendirme esasları uygulanırken, okul not ortalaması veya Okul Başarı Puanı puan hesaplama sistemine dahil edilmiyor. OBP yalnızca merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde, kılavuzda belirtilen yerleştirme öncelikleri kapsamında değerlendiriliyor. Bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS kılavuzunda yer alan resmi esaslar doğrultusunda yürütülüyor.