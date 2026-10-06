2026 KPSS standart sapma ve ortalamalar açıklandı mı?

Standart sapma ve test ortalamaları, Kpss'de aynı net sayısının neden farklı yıllarda farklı puanlara karşılık geldiğini açıklayan en önemli veriler arasında yer alıyor. Sonuçların ardından "2026 KPSS ortalamaları düştü mü, standart sapma puanları nasıl etkiledi, sınav geçen yıla göre zor muydu?" soruları adayların gündeminde öne çıktı. 2026 KPSS'ye ait ortalama ve standart sapma değerleri ile bu verilerin puanlara etkisine dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS SONUÇLARI 7 EKİM'DE AÇIKLANIYOR

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlarla birlikte adayların en çok merak ettiği verilerin başında ise test ortalamaları ve standart sapma değerleri geliyor.

STANDART SAPMA VE ORTALAMALAR AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS'ye ait test ortalamaları ve standart sapma değerleri henüz açıklanmadı. Ösym, bu verileri genellikle sonuçlarla birlikte yayımladığı "Sayısal Bilgiler" belgesiyle kamuoyuyla paylaşıyor. Belgede her bir testteki ortalama net, standart sapma değerleri ve adayların puan dağılımına ilişkin bilgiler yer alıyor.

STANDART SAPMA NEDİR?

Standart sapma, adayların bir testteki netlerinin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösteren istatistiksel bir değer. Standart sapmanın düşük olması, adayların netlerinin birbirine yakın olduğunu, yüksek olması ise adaylar arasındaki başarı farkının büyük olduğunu gösteriyor.

ORTALAMA VE STANDART SAPMA PUANI NASIL ETKİLER?

KPSS'de puanlar, ham netlerin doğrudan toplanmasıyla değil, o yıl sınava giren tüm adayların başarısı dikkate alınarak hesaplanıyor. Ösym, her testteki ham puanları test ortalaması ve standart sapmayı kullanarak standart puana dönüştürüyor. Bu nedenle ortalamanın düşük olduğu, yani sınavın zor geçtiği bir testte yapılan her net, puana daha fazla katkı sağlayabiliyor.

AYNI NET FARKLI PUAN GETİREBİLİR

Ortalama ve standart sapma değerleri her yıl değiştiği için aynı net sayısı farklı yıllarda farklı puanlara karşılık gelebiliyor. Bu nedenle adayların geçmiş yılların net-puan tablolarına göre yaptığı hesaplamalar yalnızca tahmini sonuç veriyor.

VERİLER NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

2026 KPSS'ye ait ortalama ve standart sapma değerleri açıklandığında, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki KPSS sayfasında yer alan sayısal bilgiler belgesinden öğrenilebilecek.