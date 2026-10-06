2026 KPSS puan hesaplama: Net sayısı ile P3 puanı nasıl hesaplanır?

Kpss'de puan hesaplaması, adayların en çok kafa yorduğu konuların başında geliyor. Aynı net sayısının farklı yıllarda farklı puanlara karşılık gelmesi, adayların "Netim kaç puan eder, standart puan nedir, ortalama ve standart sapma puanı nasıl etkiler?" sorularına yanıt aramasına neden oluyor. 2026 Kpss'de net sayısından P3 puanına uzanan hesaplama sürecine dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS SONUÇLARI 7 EKİM'DE AÇIKLANIYOR

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor. 6 Eylül'de yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından netlerini hesaplayan adaylar, yaptıkları netlerin hangi puana karşılık geldiğini merak ediyor. Adayların en çok araştırdığı konu ise P3 puanının nasıl hesaplandığı.

KPSS'DE NET NASIL HESAPLANIR?

KPSS'de puan hesaplamasının ilk adımı net sayısının bulunması. Her testte dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Bu nedenle net sayısı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanıyor. Boş bırakılan sorular ise net hesaplamasını etkilemiyor. Örneğin bir testte 40 doğru ve 8 yanlışı bulunan adayın neti 38 olarak hesaplanıyor.

HAM PUAN NEDİR?

Her testte elde edilen net sayısı, adayın o testteki ham puanını oluşturuyor. Genel Yetenek bölümünde Türkçe ve Matematik testleri, Genel Kültür bölümünde ise Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık testleri yer alıyor. Adayların her bir testteki ham puanları ayrı ayrı belirleniyor.

STANDART PUANA DÖNÜŞÜM

Ham puanlar doğrudan P3 puanına dönüştürülmüyor. ÖSYM, her testteki ham puanları, o teste giren tüm adayların ortalamasını ve standart sapmasını kullanarak standart puana çeviriyor. Bu yöntem sayesinde testlerin zorluk dereceleri arasındaki farklar dengeleniyor. ÖSYM kılavuzuna göre bir testte en az 1 neti bulunmayan adaylar, o test için yapılan hesaplamalara dahil edilmiyor.

P3 PUANI NASIL OLUŞUR?

Standart puanlar belirlendikten sonra, her puan türü için belirlenen ağırlıklar kullanılarak ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. P3 puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri eşit ağırlıkta değerlendiriliyor. Elde edilen ağırlıklı puan, son aşamada 100'lük ölçeğe dönüştürülerek adayın P3 puanı belirleniyor.

AYNI NET HER YIL AYNI PUANI VERMEZ

KPSS puanları, o yıl sınava giren adayların genel başarısına göre hesaplandığı için aynı net sayısı her yıl aynı puana karşılık gelmiyor. Sınavın zor geçtiği ve ortalamaların düştüğü yıllarda aynı net daha yüksek bir puana dönüşebiliyor. Bu nedenle internette yer alan net-puan tabloları yalnızca tahmini bir fikir veriyor. Kesin puan, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlarla belli olacak.

İPTAL EDİLEN SORULAR PUANI NASIL ETKİLER?

ÖSYM kılavuzuna göre sınavdan sonra iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılıyor. Puanlama, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenerek yapılıyor. Yani iptal edilen bir soru, herkese doğru sayılmıyor; hesaplamadan tamamen çıkarılıyor.