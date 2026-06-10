2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en kapsamlı turnuvalarından biri olarak planlanıyor. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek organizasyon, ilk kez 48 takım formatıyla oynanacak olması nedeniyle büyük bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Turnuva boyunca milyonlarca futbolsever, yalnızca grup aşamalarını değil, eleme turlarını ve final karşılaşmasını da yakından takip edecek. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası Finali nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar...

2026 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası finali, ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan MetLife Stadium’da oynanacak. New York metropolitan bölgesine oldukça yakın konumda bulunan bu stat, East Rutherford kentinde yer alıyor ve Amerika’nın en büyük spor komplekslerinden biri olarak kabul ediliyor.

MetLife Stadium, yalnızca kapasitesiyle değil, aynı zamanda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma deneyimiyle de öne çıkıyor. FIFA’nın final karşılaşması için bu stadı seçmesinde, ulaşım kolaylığı, altyapı gücü ve küresel erişilebilirlik gibi kriterler belirleyici oldu.

METLIFE STADIUM’UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

MetLife Stadium yaklaşık 82 bin seyirci kapasitesine sahip dev bir spor kompleksidir. NFL’de New York Giants ve New York Jets takımlarının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu stat, özellikle büyük organizasyonlarda yüksek seyirci deneyimi sunmasıyla bilinir.

Stadın modern mimarisi, geniş tribün yapısı ve teknolojik altyapısı, onu sadece futbol değil, farklı spor etkinlikleri için de cazip hale getirmektedir. 2026 Dünya Kupası finaliyle birlikte MetLife Stadium, futbol tarihinin en önemli maçlarından birine sahne olacak.

NEDEN METLIFE STADIUM SEÇİLDİ?

FIFA’nın final karşılaşması için stat belirlerken dikkate aldığı temel kriterler arasında şunlar yer aldı:

Yüksek seyirci kapasitesi

Ulaşım ağlarına yakınlık

Uluslararası organizasyon tecrübesi

Modern teknik altyapı

Küresel şehir erişimi

New York’a yakınlığı sayesinde MetLife Stadium, sadece ABD’den değil dünyanın birçok bölgesinden gelen taraftarlar için ulaşılabilir bir merkez konumunda bulunuyor. Bu durum, final maçının küresel etki gücünü artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.