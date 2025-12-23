2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Ocak 2026 döneminde geçerli olacak asgari ücret zammı için yürütülen görüşmelerde kritik aşamaya girildi. İkinci toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantının tarihine çevrildi.

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret belirleme süreci her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılarla ilerliyor ve çalışmalar çoğunlukla dört toplantı sonunda tamamlanıyor. Ancak bazı yıllarda tarafların anlaşmaya daha erken varması halinde üçüncü toplantıda da karar alınabiliyor. 2026 yılı için yürütülen görüşmelerde de bu takvim esas alınıyor.

Mevcut toplantı trafiği dikkate alındığında, asgari ücretin en erken 24 Aralık tarihinde açıklanması ihtimali bulunuyor. Komisyonun üçüncü toplantısında mutabakat sağlanması durumunda kararın bu tarihte kamuoyuna duyurulması mümkün görülüyor. Aksi halde sürecin dördüncü toplantıya taşınması planlanıyor.

3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının tarihi, ikinci toplantının tamamlanmasının ardından tarafların ortak değerlendirmesiyle netleşecek. Edinilen bilgilere göre üçüncü toplantı tarihinin bu hafta içi belirlenmesi bekleniyor

İkinci toplantı 18 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te yapıldı. Bu toplantıya işçi temsilcileri katılmazken, işveren ve hükümet temsilcileri yer aldı. Üçüncü toplantıda tarafların daha olgunlaşmış bir tabloyla masaya oturması planlanıyor.