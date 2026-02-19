Haberler

"2018'de evlenen ve en uzun düğün duvağına sahip olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren Maria Paraskeva'nın duvağının uzunluğu yaklaşık kaç metredir

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu da araştırarak bilgiye ulaşmak istiyor. Bilgilendirici yapısıyla dikkat çeken bu program, eğlenceli bir öğrenme süreci sunuyor. "2018'de evlenen ve en uzun düğün duvağına sahip olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren Maria Paraskeva'nın duvağının uzunluğu yaklaşık k

Kim Milyoner Olmak İster'nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki, "2018'de evlenen ve en uzun düğün duvağına sahip olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren Maria Paraskeva'nın duvağının uzunluğu yaklaşık kaç metredir?"

"2018'DE EVLENEN VE EN UZUN DÜĞÜN DUVAĞINA SAHİP OLARAK GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİREN MARİA PARASKEVA'NIN DUVAĞININ UZUNLUĞU YAKLAŞIK KAÇ METREDİR?"

A: 7

B: 70

C: 700

D: 7000

Cevap:

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ₺

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ₺

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
Haberler.com
500

