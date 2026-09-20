20 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesi

20 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Televizyon kanallarının ekran başındakiler için hazırladığı yayın akışları belli oldu. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV’de gün boyunca ekrana gelecek tüm programlar, gündüz kuşağı programları ve akşam yayınlanacak dizilerin listesi merak ediliyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesi haberimizde.
Televizyon izleyicileri akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları ve kanalların günlük yayın programlarını yakından takip ediyor. Ulusal kanalların gündüz ve akşam kuşağında yer alan tüm dizi, program, yarışma ve haber bültenlerinin saatlik listesi açıklandı. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesi...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam televizyonda yayınlanacak diziler arasında TRT 1 ekranlarında "Mehmed: Fetihler Sultanı", Kanal D'de "Haysiyet", ATV'de "Güneşin Doğduğu Yer" ve Show TV'de "Sevdan Bir Ateş" yer alırken; Show TV ayrıca gece kuşağında "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezon bölümünü izleyiciyle buluşturuyor. Star TV'de saat 20.00'de yerli dizi tekrarı yayınlanırken, TV8'de yarışma programı Masterchef Türkiye ve NOW TV'de ise Üçlü Pürüz adlı sinema filmi ekrana geliyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.55 Gönül Dağı
17.00 Ana Haber
17.45 Lingo Türkiye
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Haysiyet
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
23.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Masterchef Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Üçlü Pürüz