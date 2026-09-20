20 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesi

Televizyon izleyicileri akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları ve kanalların günlük yayın programlarını yakından takip ediyor. Ulusal kanalların gündüz ve akşam kuşağında yer alan tüm dizi, program, yarışma ve haber bültenlerinin saatlik listesi açıklandı. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak diziler arasında TRT 1 ekranlarında "Mehmed: Fetihler Sultanı", Kanal D'de "Haysiyet", ATV'de "Güneşin Doğduğu Yer" ve Show TV'de "Sevdan Bir Ateş" yer alırken; Show TV ayrıca gece kuşağında "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezon bölümünü izleyiciyle buluşturuyor. Star TV'de saat 20.00'de yerli dizi tekrarı yayınlanırken, TV8'de yarışma programı Masterchef Türkiye ve NOW TV'de ise Üçlü Pürüz adlı sinema filmi ekrana geliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13.55 Gönül Dağı

17.00 Ana Haber

17.45 Lingo Türkiye

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo

09.00 Yaprak Dökümü

11.30 Haysiyet

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Sevdan Bir Ateş

18.25 Show Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

23.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Masterchef Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Üçlü Pürüz