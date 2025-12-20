20 Aralık Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

Haberler

20 Aralık 2025 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Bugünkü sayıda; yasama faaliyetlerine ilişkin kanunlar, yürütme ve idare kapsamında alınan kararlar, atama ve görevden almalar, yargı bölümüne ait düzenlemeler ile çeşitli ilanlar bulunuyor. 20 Aralık 2025 günü Resmi Gazete'de yer alan tüm kararların ayrıntıları ve resmi duyurular merak ediliyor.

Resmi Gazete'nin 20 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlanan düzenlemelere erişmek isteyenler için PDF formatında görüntüleme ve indirme imkânı da sunuluyor. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerinde yayımlanan kararların yanı sıra güncel ilanlar da bugünkü sayıda yer aldı. Peki, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte bugünkü Resmi Gazete'de yer alan gelişmelerin detayları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

–– Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelik

GENELGE

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2025/29)

TEBLİĞLER

–– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

–– Satış Giderleri Tarifesi

–– 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/40)

–– Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14043, 14045, 14048, 14051, 14052, 14053, 14054, 14055, 14056, 14057 ve 14058 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 6 ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

