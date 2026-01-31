2 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü, tatil mi?

İkinci dönemin ilk günü olması nedeniyle 2 Şubat Pazartesi günü okullarda uygulanacak ders programı merak ediliyor. Özellikle öğretmenler kurulu toplantılarının takvimde yer alması, ders saatleriyle ilgili beklentilerin artmasına neden oldu.

2 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde, 2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. İkinci dönemin başlangıç tarihi olarak belirlenen bu gün, resmi takvimde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edeceği bir iş günü olarak bulunuyor.

Bakanlık veya valilikler tarafından da 2 Şubat için genel ya da bölgesel bir tatil kararına ilişkin açıklama yapılmış değil. Bu nedenle okulların tamamen tatil edilmesine yönelik beklentiler resmi bir dayanağa sahip değil ve eğitim faaliyetlerinin sürmesi planlanıyor.

PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

MEB'in açıkladığı ikinci dönem toplantı takvimine göre öğretmenler kurulu toplantıları, ikinci dönemin ilk iş günü olan 2 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda bu tür toplantıların ders saatleri içinde ya da derslerin hemen ardından düzenlenmesi nedeniyle bazı okullarda ders sürelerinde kısalma yaşandığı biliniyor.

Ancak bu yıl için derslerin 3 saat yapılacağına ya da günün yarım gün olarak planlanacağına dair merkezi bir karar bulunmuyor. Okul idareleri, toplantı saatlerine bağlı olarak kendi iç planlamalarını yapacak ve ders programlarına ilişkin bilgileri öğrenci ve velilere doğrudan duyuracak. Ayrıca 2-6 Şubat tarihleri arasında okullarda düzenlenecek bayrak sevgisi ve milli değerlere yönelik farkındalık programlarının ders saatlerine etkisi de yine okul yönetimlerinin belirleyeceği çerçevede şekillenecek.