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2 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

2 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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2 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Altın fiyatlarında yeni günle birlikte yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken, gram altının yönü merak konusu oldu. Son günlerdeki dalgalanmanın ardından "Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?", "Gram altın daha da gerileyecek mi?" ve "1 gram altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, altın piyasasında son durum ne?

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketliliği yatırımcıların gündemine oturdu. Gram altın ve ons altında yaşanan değişimler sonrası piyasanın bundan sonraki seyri merak edilirken, gözler güncel fiyatlara çevrildi. "2 Eylül gram altın ne kadar?", "Altın yükseldi mi, düştü mü?" ve "Altın fiyatları daha da düşecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 2 Eylül 2026 Çarşamba günü güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altındaki hareketlilik dikkat çekerken, güncel alış ve satış fiyatları da merak ediliyor. Son verilere göre spot gram altın 6.722,37 TL alış, 6.723,33 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde -0,04 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatında da 2 Eylül 2026 Çarşamba günü hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altının güncel alış ve satış fiyatları araştırılırken, son verilere göre çeyrek altın 10.787,00 TL alış, 10.956,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,27 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da 2 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre ons altın 4.321,94 dolar alış, 4.322,50 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde -0,12 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında 2 Eylül 2026 Çarşamba günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların radarında bulunuyor. Saat 10.38.12 itibarıyla gram altın 6.723,33 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 10.956,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.322,50 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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