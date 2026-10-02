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2 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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2 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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2 Ekim 2026 Cuma günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarında yaşanan değişimler yakından takip edilirken, değerli metalin güncel seviyeleri araştırılıyor. “2 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte yön ne olacak?” soruları yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Gümüş fiyatlarında 2 Ekim Cuma günü yaşanan hareketlilik yakından izleniyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken ons gümüşteki değişimler de piyasaların seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Güncel fiyat hareketlerini takip eden yatırımcılar, gümüşün değer kazanıp kazanmadığını ve önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyebileceğini araştırıyor. İşte 2 Ekim 2026 Cuma günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 2 Ekim 2026 Cuma günü yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel alış fiyatı 96,5757 TL, satış fiyatı ise 96,6705 TL seviyesinde bulunuyor. Değerli metalin gram fiyatındaki son değişim piyasaların gündeminde yer alıyor.

2 Ekim 2026 saat 07:48:06 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,32 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,39 TL yükseldi. Gram gümüş 96 TL seviyesindeki seyrini sürdürürken, yatırımcılar fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 2 Ekim 2026 Cuma günü yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 96,6705 TL seviyesinde işlem görürken, saat 07:48:06 itibarıyla yüzde 0,32 oranında değer kazanıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 96,5757 TL, satış fiyatı ise 96,6705 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşteki yükseliş yatırımcıların takibinde bulunurken, değerli metalin gün içerisinde göstereceği fiyat hareketi merak ediliyor. 2 Ekim Cuma günü itibarıyla gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatları piyasaların odağında yer alıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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