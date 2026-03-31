1999 Kosova Savaşı'nda ne oldu, Türkiye Kosova'ya yardım etti mi, Türkiye 1999 Kosova Savaşı'na katıldı mı?

1999 Kosova Savaşı'nda ne oldu, Türkiye Kosova'ya yardım etti mi, Türkiye 1999 Kosova Savaşı'na katıldı mı?
1999 Kosova Savaşı, Balkanlar tarihinin en kritik dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Peki Türkiye, bu savaşta Kosova’ya yardım etti mi ve doğrudan çatışmalara katıldı mı? Türkiye’nin Kosova Savaşı sırasında üstlendiği rol ve sağladığı destek, hem diplomatik hem de insani açıdan önemli tartışmalara konu oldu.

Kosova Savaşı 1999 yılında bölgede büyük bir insani ve siyasi kriz yarattı. Türkiye’nin bu süreçte Kosova’ya yaptığı yardım ve savaşın seyrine etkisi merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye, çatışmalara katıldı mı yoksa sadece insani destek sağladı mı? İşte 1999 Kosova Savaşı ve Türkiye’nin rolü hakkında bilinmesi gerekenler.

TÜRK ASKERİ KOSOVA'DA HEM BARİŞ HEM YARDIM ELİ OLDU

Türk askerleri, Kosova’ya intikal ettikleri günden itibaren sağlık, eğitim, kültür-sanat ve altyapı gibi birçok alanda, din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan tüm topluluklara destek sağladı. Mehmetçik, bölgedeki vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamını kolaylaştırmak için sürekli sahada yer aldı.

KOSOVA’YA MEHMETÇİK’İN İNTİKAL SÜRECİ

NATO, 1999’da Slobodan Milosevic yönetimindeki Yugoslavya’nın Kosova’daki Arnavut ve diğer topluluklara uyguladığı baskı ve şiddeti durdurmak için hava harekatı başlattı. Ardından 12 Haziran’da kara harekâtı devreye girdi ve Sırp birlikleri Kosova’dan çekilmeye başladı. Bu süreçte KFOR bünyesinde yaklaşık 50 bin asker görev yaptı ve Türkiye, 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı çatısı altında Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti ile bölgeye intikal hazırlıklarına başladı.

MEHMETÇİK PRİZREN’E "BARIŞ GÜCÜ" OLARAK GİRDİ

Türk askerleri, 1 Temmuz 1999’da kara, deniz, hava ve demir yolu ile Kosova’ya ulaştı. Kara yoluyla gelen birlikler 4 Temmuz’da Prizren’e giriş yaptı. Halk, Osmanlı’nın ayrılmasından 87 yıl sonra ülkelerine gelen Mehmetçiği büyük bir coşkuyla karşıladı. Sultan Murat Kışlası’na konuşlanan Türk askerleri, bölgedeki tüm topluluklar için güven ve destek kaynağı oldu.

HALKIN GÖZÜYLE TÜRK ASKERİ

Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekili ve bölge halkı, Türk askerinin gelişini hayatlarının en coşkulu anlarından biri olarak hatırlıyor. Çoluk çocuk, yaşlı ve farklı etnik gruplardan insanlar, Türk askerlerini davul-zurna eşliğinde karşıladı. Mehmetçik, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp halkın her türlü ihtiyacına yanıt verdi ve bölgedeki dayanışmanın simgesi oldu.

KOSOVA SAVAŞI VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

1998-1999 Kosova Savaşı’nda çoğu Arnavut 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kosova, 17 Şubat 2008’de Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan hâlâ Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor. AB arabuluculuğunda başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeye çalışsa da, son dönemde yaşanan gerginlikler sürecin tıkanmasına neden oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
