Çin'de 5.2 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, 91 yaşındaki bir kişi sağ kurtarıldı. Bölgede 3. ve 4. seviye acil durum ilan edildi.

ÇİN'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneyinde yer alan Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Liuzhou kentinin Liunan ilçesinde yerel saatle 00.21'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, göçük altında kaldığı tespit edilen 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel afet yönetim merkezi tarafından yapılan açıklamada, kayıp olan üçüncü kişi konumundaki 91 yaşındaki bir erkeğin saat 11.10 sıralarında enkaz altından sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. İlk müdahalesinde sağlık durumunun stabil olduğu belirlenen söz konusu kişinin, ileri tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Depremin hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Guangşi bölgesel deprem yardım merkezi gece saat 02.00 itibarıyla 3'üncü seviye acil durum ilan ederken, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da 4'üncü seviye acil durum müdahalesini devreye sokarak kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye özel bir çalışma ekibi gönderdi. Öte yandan, Çin Deprem İdaresi'nin de depremin ardından 3'üncü seviye acil durum durumuna geçtiği kaydedildi.

