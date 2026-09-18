Haberler

19 Eylül Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
19 Eylül Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Eylül Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Eylül 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 19 Eylül 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

19 Eylül Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Eylül 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Eylül 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 2026/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/09/2026 Tarihli ve 14880 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/09/2026 Tarihli ve 11572 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu

4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara müjde! Borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim

TOKİ'den ev alanlara indirim müjdesi! İşte tek şartı
Zülfü Livaneli istedi, YENİ Parti Bursa mitinginde şarkıyı değiştirdi

Zülfü Livaneli istedi: YENİ Parti Bursa mitinginde şarkıyı değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı

Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Savunma sanayisinde yerlilik yüzde 83'ü aştı! Görgün 12 aylık ihracat rakamını açıkladı

Bir dönem yüzde 20'ydi! Görgün savunmadaki son rakamı açıkladı
Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu

Meral Akşener'den yeni adım! Logosundaki o detay dikkat çekti
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme

Kartal Avrupa'da uçtu! İşte güncel ülke puanımız

Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Gözaltındaki 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın mı, cinayet mi?
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı

Biri G.Saray'da oynuyor! Milli Takım'da iki yıldızın kalemini kırdı