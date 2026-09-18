19 Eylül Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

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19 Eylül Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Eylül 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Eylül 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 2026/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/09/2026 Tarihli ve 14880 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/09/2026 Tarihli ve 11572 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.