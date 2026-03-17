17 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

17 Mart itibarıyla gram altın fiyatları yatırımcıların radarında. Küresel gelişmeler ve savaşın etkileri piyasaları nasıl şekillendiriyor? Altın fiyatlarında yükseliş mi yoksa düşüş mü öne çıktı? Birikim sahipleri ve ekonomi takipçileri, güncel rakamları ve piyasanın yönünü merakla araştırıyor. Detaylar haberin devamında.

ALTIN FİYATLARI 17 MART 2026

17 Mart itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın üzerindeki talebi şekillendirmeye devam ediyor. Güncel verilere göre gram altın ve diğer altın türlerinde sınırlı düşüşler gözleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bugün gram altın yaklaşık 7.104,43 TL alış ve 7.105,28 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Günlük bazda %0,06 oranında düşüş dikkat çekiyor. Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

17 Mart itibarıyla çeyrek altın 11.706 TL alış ve 11.829 TL satış fiyatıyla işlem görmeye devam ediyor. Günlük değişim oranı %0,05 düşüş olarak kaydedildi. Türkiye'de yatırım ve birikim amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, piyasa dalgalanmalarına rağmen ilgi görmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın da altın fiyatlarının yönünü belirleyen kritik göstergelerden biri. 17 Mart 2026 itibarıyla 5.000,79 dolar alış ve 5.001,37 dolar satış seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,09 düşüş olarak kaydedildi. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.