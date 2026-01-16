16 Ocak Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı!

16 Ocak Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/01/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/39092] Sayılı Kararı

KARAR

–– 16 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/149, K: 2025/194 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/5/2025 Tarihli ve 2021/21342 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/5/2025 Tarihli ve 2022/56987 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 Tarihli ve 2020/26196 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 Tarihli ve 2021/60587 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2020/20773 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 Tarihli ve 2022/102376 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 Tarihli ve 2024/48855 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.