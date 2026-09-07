150 cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 500 bin Euro kaç TL? Filenin Sultanları'nın ödülü netleşti!

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın elde ettiği başarı, turnuva kapsamında verilen ödüllerle birlikte gündeme geldi. CEV tarafından şampiyon takıma ayrılan 500 bin Euro’luk birincilik ödülünün yanı sıra, yürürlükteki düzenleme kapsamında Avrupa şampiyonu olan takımın her bir asil sporcusu için 150 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebiliyor. Peki, 150 cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 500 bin Euro kaç TL? Detaylar...

150 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını’nın 44 bin 773 TL seviyesindeki fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 150 Cumhuriyet Altını 6 milyon 715 bin 950 TL ediyor.

Hesaplama şu şekilde:

44.773 TL x 150 = 6.715.950 TL

Bu tutar, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda birinci olan olimpik takım sporlarında her bir asil sporcu için düzenlemede belirtilen en fazla 150 Cumhuriyet Altını karşılığı ödüle denk geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 14 sporcu üzerinden hesaplanan toplam Cumhuriyet Altını karşılığı ödülü ise 94 milyon 23 bin 300 TL seviyesine ulaşıyor.

14 x 6.715.950 TL = 94.023.300 TL

Buradaki hesaplama, verilen Cumhuriyet Altını fiyatı ve düzenlemede belirtilen 150 adetlik ödül üzerinden yapılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Verilen güncel fiyat bilgisine göre Cumhuriyet Altını 44 bin 773 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bu fiyat üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın şampiyonluk ödülü kapsamında yapılacak hesaplamalar ortaya çıkıyor. Avrupa şampiyonu olan takım sporlarında her bir sporcuya en fazla 150 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebiliyor.

Buna göre bir sporcunun 150 Cumhuriyet Altını karşılığı alacağı tutar 6 milyon 715 bin 950 TL olarak hesaplanıyor.

Başantrenör için belirtilen ödül ise 30 Cumhuriyet Altını karşılığı. Aynı fiyat üzerinden yapılan hesaplamada başantrenöre verilecek ödül 1 milyon 343 bin 190 TL oluyor.

Hesaplama:

44.773 TL x 30 = 1.343.190 TL

Düzenlemede takım müsabakalarında Avrupa şampiyonu olan sporcular için belirtilen üst sınır 150 Cumhuriyet Altını olarak yer alıyor. İkinci olan takımlarda sporcu başına en fazla 75, üçüncü olan takımlarda ise en fazla 40 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebiliyor.

500 BİN EURO KAÇ TL?

CEV tarafından Avrupa Voleybol Şampiyonası’nı birinci tamamlayan takıma verilen ödül 500 bin Euro olarak belirtiliyor.

Verilen kur bilgisine göre 500 bin Euro 28 milyon 141 bin 210 TL ediyor.

Hesaplama:

500.000 Euro = 28.141.210 TL

Bu tutar şampiyon takımın CEV organizasyonu kapsamında elde ettiği birincilik ödülünü ifade ediyor ve doğrudan Türkiye Voleybol Federasyonu kasasına yazılıyor.

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan İtalya’ya 250 bin Euro, üçüncü olan Sırbistan’a ise 150 bin Euro ödül ayrılıyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI İÇİN TOPLAM HESAP

A Milli Kadın Voleybol Takımı açısından verilen bilgilerde iki ayrı ödül kalemi bulunuyor. Bunlardan ilki CEV tarafından şampiyon takıma tahsis edilen 500 bin Euro’luk birincilik ödülü.

İkinci kalem ise Türkiye'deki mevzuat kapsamında sporcular için belirtilen Cumhuriyet Altını karşılığı ödül.

14 sporcu üzerinden yapılan hesaplamada:

Sporcu başına: 150 Cumhuriyet Altını

Sporcu başına TL karşılığı: 6.715.950 TL

14 sporcu için toplam: 94.023.300 TL

Başantrenör için: 30 Cumhuriyet Altını

Başantrenörün TL karşılığı: 1.343.190 TL

CEV şampiyonluk ödülü: 500 bin Euro

500 bin Euro'nun verilen kur üzerinden karşılığı: 28.141.210 TL

Yönetmelikte olimpik ve paralimpik branşların büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonalarında takım müsabakaları için birinci olan takımdaki her sporcuya en fazla 150 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebileceği belirtiliyor.

Aynı düzenlemede Avrupa şampiyonalarında ferdi müsabakalar için birinci olan sporcuya en fazla 300, ikinci olan sporcuya en fazla 150, üçüncü olan sporcuya ise en fazla 75 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebileceği ifade ediliyor.

Takım müsabakalarında ise birincilik için sporcu başına en fazla 150, ikincilik için 75, üçüncülük için 40 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül öngörülüyor.

Gençler ve ümitler kategorisindeki dereceler için belirtilen ödüllerin en fazla yüzde 20’si, yıldızlar kategorisindeki dereceler için ise en fazla yüzde 10’u oranında ödül verilebiliyor. Bu kapsamda ödüllerin en fazla 24 aya kadar eşit taksitler halinde Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası olarak verilebileceği de düzenlemede yer alıyor.

Her yıl yapılan şampiyonalarda ödülün en fazla yüzde 50’si, iki yılda bir yapılan şampiyonalarda yüzde 75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebiliyor.