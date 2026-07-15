İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle uygulanan trafik tedbirleri sonrasında gözler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çevrildi. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı mı?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, köprünün son trafik durumu, araç geçişlerinin yeniden başlayıp başlamadığı ve metrobüs seferlerine ilişkin gelişmeler merak ediliyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, programın tamamlanmasının ardından yeniden araç geçişine açıldı. Köprüde trafik akışı normale dönerken, sürücüler de güzergâhı yeniden kullanmaya başladı.

İstanbul'da gün içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler nedeniyle alınan geçici trafik tedbirleri, programın sona ermesiyle birlikte kaldırıldı. Böylece daha önce ulaşıma kapatılan noktalarda araç geçişleri yeniden sağlandı.

KÖPRÜ 15 TEMMUZ ANMA KOŞUSU NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılmıştı. Etkinlik süresince sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, trafik akışı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden sağlandı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Anma koşusunun tamamlanmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı. Köprünün hizmete girmesiyle birlikte İstanbul'da geçici olarak uygulanan trafik düzenlemeleri sona ererken, araç yoğunluğu da kademeli olarak normal seyrine döndü.

METROBÜS SEFERLERİ ESKİ GÜZERGÂHINA DÖNDÜ

Köprünün trafiğe kapalı olduğu saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanan metrobüs seferleri de yeniden normal rotasına geçti. Köprünün açılmasıyla birlikte metrobüsler tekrar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden hizmet vermeye başladı. Böylece hem toplu ulaşım hem de kara yolu trafiğinde normal düzen yeniden sağlanmış oldu.