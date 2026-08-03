15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı mı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak, köprü neden kapalı, hangi dizi çekiliyor?

İstanbul'da gece saatlerinde Avrupa Yakası'na geçiş yapacak vatandaşların gündeminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı mı, ne zaman açılacak, köprü neden kapalı ve hangi dizi çekiliyor? soruları yoğun şekilde araştırılırken, yetkililer köprünün "Asırlık Gece" adlı belgesel dizi projesi kapsamında geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Peki köprü hangi saatlerde kapalı olacak ve trafik ne zaman normale dönecek?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 3 GECE TRAFİĞE KAPATILACAK!

İstanbul'da ulaşımı yakından ilgilendiren önemli bir trafik düzenlemesi duyuruldu. "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç gece boyunca geçici trafik uygulaması yapılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünün belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacağı belirtilirken, sürücülerden alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HANGİ TARİHLERDE KAPATILACAK?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, film çekimlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönü aşağıdaki tarihlerde trafiğe kapalı olacak:

• 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü 01.00 – 05.00 saatleri arasında

• 4 Ağustos 2026 Salı günü 01.00 – 05.00 saatleri arasında

• 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü 01.00 – 05.00 saatleri arasında

Belirtilen saatler boyunca yalnızca Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti ulaşıma kapatılacak.

KAPATMA KARARININ NEDENİ NE?

Geçici trafik düzenlemesi, İstanbul'da çekimleri devam eden "Asırlık Gece" adlı belgesel dizi projesi kapsamında uygulanacak. Çekimlerin güvenli ve kontrollü şekilde tamamlanabilmesi için köprüde belirli saatlerde araç geçişine izin verilmeyecek.

Yetkililer, hem çekim ekibinin hem de sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu uygulamanın hayata geçirileceğini ifade etti.

TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLECEK

Köprünün kapalı olduğu saatlerde trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Özellikle gece saatlerinde Avrupa Yakası'na geçiş yapmayı planlayan sürücülerin yolculuklarını önceden planlamaları ve alternatif köprüleri ya da uygun güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Yetkililer, trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla sürücülerin yönlendirme levhalarını takip etmelerinin önem taşıdığını vurguluyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

İstanbul Valiliği, geçici trafik uygulaması nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seyahat planlarını belirtilen tarih ve saatlere göre düzenlemelerini istedi. Açıklamada, özellikle gece saatlerinde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yapacak sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarının ulaşımın daha düzenli ilerlemesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Üç gece boyunca uygulanacak bu düzenlemenin ardından, çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik akışının normal seyrine dönmesi bekleniyor.