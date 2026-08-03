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Washington'da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü

Washington'da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü Haber Videosunu İzle
Washington'da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü
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ABD’nin Washington eyaletinde günlerdir devam eden orman yangınları yerleşim bölgelerinde büyük paniğe neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yüzlerce yapıyı küle çevirirken, binlerce ev için de tahliye ve yıkım riski oluştu. Bölgede yaşayanlar güvenli alanlara yönlendirilirken, itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürüyor.

ABD’nin Washington eyaletinde etkili olan orman yangınları yerleşim bölgelerini tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle Spokane çevresinde büyüyen yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 yapı kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda kişi evlerinden tahliye edildi.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Şiddetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve kuru bitki örtüsünün etkisiyle hızla yayılan yangınlar, yerleşim bölgelerinde büyük hasara yol açtı. Spokane çevresindeki Old Trails, Fairview ve Meadowview yangınları nedeniyle ekipler hem alevlerle mücadele ediyor hem de tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

BİNLERCE YAPI TEHDİT ALTINDA

Yangının en ciddi tehdit oluşturduğu bölgelerden biri olan Old Trails çevresinde yaklaşık 4 bin yapının risk altında olduğu bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşlardan güvenli alanlara gitmeleri istenirken, bazı bölgelerde tahliye emirleri uygulanıyor.

250 BİNDEN FAZLA DÖNÜM YANDI

Washington eyaletindeki yangınlarda toplamda 250 bin dönümden fazla alanın zarar gördüğü bildirildi. Binlerce itfaiyeci, çok sayıda noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Alevlerin ilerleme ihtimaline karşı bölgede yeni tahliye kararları alınabileceği belirtiliyor. Evlerini terk eden vatandaşlar geçici barınma alanlarına yönlendirilirken, ekipler yangının yerleşim bölgelerine daha fazla zarar vermesini önlemeye çalışıyor.

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için hava koşullarının kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, yapı kayıplarının kesin sayısının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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